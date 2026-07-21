CIRCULAENREDES: ¡NUEVA CRISIS EN LA POLICÍA DE MARCELA! DENUNCIAN COLAPSO POR FALTA DE GASOLINA Y PRESUNTA CORRUPCIÓN EN LA SPSC

San Francisco de Campeche.- Mientras una denuncia ciudadana reveló crisis operativa por falta de gasolina y presunta corrupción en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y la Secretaría de Protección Civil (Seproci), policías estatales enviaron evidencias fotográficas que muestran patrullas iniciando sus turnos con los tanques de combustible en reserva o vacíos, lo que entorpece las labores de prevención y vigilancia.

Testimonios señalan que ayer a las patrullas sólo se les asignaron 600 pesos de combustible, lo que se les agotó en pocas horas y dejó sin servicio unidades de las policías Estatal y Estatal de Caminos, entre ellas las que tienen números económicos 0770, 0788, 0800, 0807 y 0726.

Otras fotos muestran unidades estacionadas en terrenos baldíos, tiendas Oxxo, supermercados, escuelas, centros comerciales e incluso domicilios particulares, mientras los elementos permanecían dentro de las unidades.

Los denunciantes afirman que la falta de gasolina también les impide atender accidentes viales, como ocurrió hoy por la mañana, y otros llamados de auxilio, lo que —aseguran— ya es del conocimiento del servicio de emergencias 911.

Los propios policías atribuyen la escasez de combustible a una presunta auditoría que habría suspendido las cargas regulares, sin descartar posible acaparamiento de vales y recursos por parte de los altos mandos, pues se prioriza el abastecimiento de vehículos oficiales de lujo, incluida una Suburban blindada utilizada por la titular de la SPSC.

En tanto, policías estatales exhibieron evidencias fotográficas que muestran patrullas iniciando sus turnos con los tanques de combustible en reserva o vacíos, lo que dificulta realizar labores de prevención y vigilancia.

La situación recuerda las protestas de marzo de 2024, cuando cientos de policías realizaron un paro masivo para denunciar presunto saqueo de combustible, falta de equipo táctico, malas condiciones laborales y posible desvío de recursos.

Vía: La Neta Campeche.