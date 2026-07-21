AVANZA CONSTRUCCIÓN DE LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS Y A DEFENSORES SOCIALES

San Francisco de Campeche.- El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Ricardo Neves, resaltó la importancia de construir una ley que proteja a periodistas y a defensores sociales bajo estrictos principios de colaboración, consenso y apertura social, como planteó el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía, para hacer realidad las necesidades en materia de protección.

Lo anterior, durante una reunión de trabajo que tuvo con diputados del Congreso del Estado, para dar seguimiento a los compromisos que permitan avanzar en la construcción de dicha normativa, impulsando un marco jurídico con participación ciudadana y enfoque en los derechos humanos.

Ricardo Neves reafirmó el compromiso de la institución con este proyecto legislativo para hacer realidad las necesidades en materia de protección, mediante el consenso.

También se congratuló con la definición de 2 meses de plazo para concretar los trabajos, lo que permitirá a la oficina internacional brindar acompañamiento técnico, emitir recomendaciones funcionales y garantizar que el proceso escuche de manera directa a los sectores involucrados.

La iniciativa de ley es impulsada por Movimiento Ciudadano, y de acuerdo con los lineamientos establecidos para su análisis, el estudio y dictamen de la ley incluirá la participación activa de periodistas de oficio y profesión, estudiantes de Ciencias de la Comunicación, profesionistas con experiencia en la materia, servidores públicos de la Codhecam y los diputados.

Video: La Neta Campeche.