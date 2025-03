UNA MÁS DE RAMÓN OCHOA, CAMPESINOS RETIENEN MAQUINARIA POR MALOS TRABAJOS EN CAMINOS SACACOSECHA

Pobladores de la comunidad de Xmejía, en la zona de la montaña del municipio de Hopelchén, decidieron retener maquinaria, vehículos y empleados de la empresa constructora encargada de realizar los caminos saca cosecha, debido a la mala calidad de los trabajos. Esta empresa fue contratada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), dirigida por Ramón Ochoa Peña, quien ha sido señalado por diversas anomalías en otros caminos sacacosecha.

Los campesinos denunciaron que las obras no cumplen con las especificaciones mínimas: los caminos no están compactados, las cunetas brillan por su ausencia, las alcantarillas están incompletas y las dimensiones no corresponden con lo estipulado en el proyecto. Ante la negativa de la empresa de corregir las fallas y el temor de que abandone la obra, los habitantes decidieron impedir su salida como medida de presión.

Esta situación ocurre en medio de las graves irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) en la administración de Ramón Ochoa Peña, quien ha sido señalado por desvíos y anomalías por al menos 20 millones de pesos en compras irregulares, obras inexistentes y una nómina fantasma que en 2023 superó los 17 millones de pesos.

Mientras Ochoa Peña sigue sin responder por estas irregularidades, los pobladores de Xmejía exigen que las obras se realicen correctamente y que los recursos destinados al campo dejen de ser saqueados.