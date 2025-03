“ACABARON CON EL CAMPECHE SEGURO”: CIUDADANOS RECLAMAN INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN TRAS PUBLICACIÓN DE LAYDA SANSORES

Tras la publicación de la gobernadora Layda Sansores sobre su visita al Conalep Campeche, donde inauguró una cancha y prometió aire acondicionado en todos los planteles, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, con fuertes críticas sobre inseguridad, corrupción y falta de atención a problemas urgentes.

“Puros pinches arrastrados… y las ejecuciones, dos en menos de 36 horas… acabaron con el Campeche seguro”, comentó un ciudadano, reflejando la preocupación por la creciente violencia. Otros cuestionaron la situación: “¿Qué onda con los asesinatos en Campeche?”.

También hubo reclamos por la falta de respuesta a problemas en otras escuelas. “URGE SU PRESENCIA EN LA Esc. Sec. Gral No. 7 ‘Joaquín Baranda’, SE CAE UN EDIFICIO DE SEGUNDO AÑO”, denunció un usuario.

Las críticas a la gobernadora no se detuvieron ahí. “El pago que tú le hiciste fue traicionando los principios y valores del partido, al aceptar a un ladrón en tu gabinete. Vergüenza es lo que no tienes y no conoces”, escribió otro usuario, refiriéndose a Jorge Lavalle Maury, exsenador señalado en casos de corrupción.

Otros cuestionaron la falta de resultados. “No se cansa de que nomás le aplaudan”, respondió un ciudadano.

Los comentarios muestran una fuerte molestia ante la falta de resultados y acusaciones de ignorar problemas críticos en el estado.