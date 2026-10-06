TRAS PROTESTA DE ESTUDIANTES EN LA “GODOY”, UACAM ACTIVA MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Después de que estudiantes de la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” se manifestaran en dos ocasiones, la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) informó que se activaron medidas de protección y los procedimientos institucionales correspondientes.

A través de comunicado y en respuesta a las expresiones y manifestaciones registradas en torno al plantel, la UACAM señaló que privilegiará el interés superior de la infancia y la protección de las y los estudiantes involucrados.

Las medidas contemplan la protección inmediata del alumnado, el resguardo de su identidad y el manejo reservado de la información, a fin de evitar afectaciones a los procedimientos y proteger la integridad y seguridad de las y los adolescentes.

La institución también confirmó que los asuntos relacionados con violencia, particularmente violencia de género, serán atendidos mediante las instancias y mecanismos establecidos para estos casos. Los procedimientos, indicó, deberán desarrollarse conforme al Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género.