GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS INTERCEPTA BUQUE CON PRESUNTO COMBUSTIBLE ILEGAL; FUE LLEVADO A PROGRESO, YUCATÁN

Vía: Infolliteras

YUCATÁN.— La Guardia Costera de Estados Unidos habría interceptado en aguas del mar Caribe al buque portacontenedores Grace, señalado de transportar grandes cantidades de combustible presuntamente ilegal con destino a Cuba, de acuerdo con la información contenida en las publicaciones difundidas.

Según el material de Infolliteras, la embarcación, de aproximadamente 91 metros de eslora, fue abordada el pasado 5 de septiembre mientras navegaba en el Caribe, entre Cuba y México. Posteriormente, el buque habría sido escoltado hasta el puerto de altura de Progreso, Yucatán.

La publicación sostiene que en el operativo existió apoyo de la Marina mexicana y afirma que ésta actuó bajo instrucciones estadounidenses; sin embargo, el material proporcionado no incluye documentación oficial que permita corroborar esta última afirmación.

La información señala además que autoridades estadounidenses habrían relacionado al Grace con la denominada “flota oscura”, término utilizado para referirse a embarcaciones que recurren a diferentes mecanismos para dificultar su identificación, rastreo o el origen y destino de sus cargamentos. Presuntamente el combustible transportado tendría como destino Cuba.