CONGRESO APRUEBA PROTECCIÓN PARA HIJOS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO; ATENCIÓN NO DEPENDERÁ DE UNA SENTENCIA
El Congreso del Estado aprobó reformas para fortalecer la atención a las víctimas indirectas de f£mınıçıdıø, con prioridad para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras la muerte de su madre.
Uno de los principales cambios establece que, cuando un hecho sea investigado como feminicidio, las autoridades deberán identificar, orientar y canalizar oportunamente a las posibles víctimas indirectas, sin esperar necesariamente a que exista una sentencia firme. La reforma obliga además a autoridades estatales y municipales a coordinar esfuerzos para ofrecer atención prioritaria, especializada y gratuita, con el propósito de que los menores de edad cuenten con acompañamiento después de la pérdida de su madre.
Para niñas, niños y adolescentes se contempla atención psicológica, jurídica, social, educativa y médica, además de medidas de asistencia, protección y seguimiento institucional conforme a las necesidades particulares de cada caso. Otro punto relevante es que la falta de reconocimiento formal como víctima no impedirá el acceso a medidas inmediatas de ayuda, asistencia, atención o protección.
También se contempla la posibilidad de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado disponga de un apartado específico para niñas, niños y adolescentes. La iniciativa fue promovida por Abraham Quijano, integrante del grupo parlamentario del PRI, y contó con la adhesión de legisladoras de Morena, PVEM y una diputada independiente, de acuerdo con la información proporcionada.