DISCUSIÓN DE PAREJA POR UN CELULAR MOVILIZA A POLICÍAS EN EL CENTRO 

Una discusión entre una pareja provocó la intervención de elementos policiacos en el Centro de la Ciudad, luego de que ciudadanos observaran el altercado y solicitaran apoyo a través del número de emergencias.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Circuito Baluartes con la calle 53, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría arrebatado el teléfono celular a su pareja durante una discusión, lo que intensificó el conflicto.

Ante la situación, agentes acudieron al lugar y escucharon las versiones de ambas personas, quienes permanecieron retenidas durante varios minutos mientras se esclarecía lo sucedido. Finalmente, el teléfono fue devuelto y la mujer decidió no proceder contra su pareja, por lo que el hombre evitó ser trasladado al Juzgado Cívico. Tras la intervención de los uniformados, ambos se retiraron del sitio por separado y tomaron rumbos diferentes, sin que el incidente pasara a mayores.