martes, octubre 6, 2026
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ISRAEL GARCÍA SE REGISTRA EN PROCESO INTERNO DE MORENA POR LA DIPUTACIÓN FEDERAL DEL DISTRITO 02 DE CAMPECHE

El comunicador Ricardo Israel García de la Cruz anunció su registro como aspirante dentro del proceso interno de Morena para buscar la diputación federal por el Distrito 02 de Campeche, con miras a participar en la encuesta mediante la cual se definirá la candidatura.

A través de redes sociales, aseguró que su aspiración pretende representar a sectores que, desde su perspectiva, han permanecido rezagados en Campeche.

“Necesitamos mucha fuerza legislativa en las cámaras, necesitamos carácter para de verdad profundizar el cambio”, expresó al explicar las razones por las cuales decidió participar.

El aspirante sostuvo que continuará con actividades de acercamiento con personas enfermas, sectores vulnerables y grupos que considera desatendidos. Asimismo, manifestó su identificación con el obradorismo y con el principio de dar prioridad a la población con mayores necesidades.

Pidió apoyo para avanzar en la encuesta interna de Morena y aseguró que su registro busca integrar a distintos sectores sociales, empresariales, políticos y de comunicación alrededor de su proyecto.

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