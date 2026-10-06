 “NO HACEMOS NADA EN LO OSCURITO”; “LOS DEMÁS PARTIDOS DEBERÍAN APRENDER DE MORENA”

Antonio Jiménez Gutiérrez rechazó los señalamientos del PRI sobre presuntas violaçiones a la ley y defendió el proceso que Morena ya puso en marcha. Incluso respondió que los demás partidos deberían aprender de su movimiento, porque —aseguró— existen reglas claras y nada se está haciendo “en lo oscurito”.

El morenista también dirigió parte de su mensaje hacia figuras políticas que han retomado presencia pública. Sin mencionar nombres en el fragmento proporcionado, señaló que existen “personajes que vuelven a aparecer, que salen de la oscuridad” y que, desde su perspectiva, pretenden regresar al estado a condiciones donde no existía interés por las garantías sociales.