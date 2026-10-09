TEATRO DEL JAGUAR NO TIENE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL; SEDUMOP JUSTIFICA QUE NO LO REQUIERE

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP) reconoció que el proyecto del Centro Cultural Escénico, conocido como Teatro del Jaguar, en el Foro Ah Kim Pech, no cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), al argumentar que la autoridad ambiental determinó que la obra no requiere ese trámite.

En respuesta a una solicitud presentada el 10 de septiembre por el colectivo Ciudadanos por Campeche, la dependencia, encabezada por Bernhard Rehn, emitió el oficio SEDUMOP/OPS/SDTU/DDU/533/2026, fechado el 6 de octubre, en el que sostuvo que la ausencia de la MIA no representa una omisión, debido a que la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE) determinó que el proyecto se encuentra en un supuesto de excepción o de no requerimiento.

Los integrantes del colectivo, Nelson Gallardo Ordóñez, Sara Evelín Escalante Flores, Magda del C. Collí Pacheco y Leandro Dzib Reyes, solicitaron información sobre el proyecto ejecutivo, los estudios de mecánica de suelos, las memorias de cálculo, la documentación ambiental, el costo total y el plazo de construcción. Sin embargo, SEDUMOP respondió que la consulta y entrega de esos documentos debe gestionarse ante la Unidad de Transparencia competente.

La dependencia también rechazó que los argumentos presentados por los ciudadanos sean suficientes para suspender la construcción y defendió la viabilidad del proyecto. Aseguró que el terreno está clasificado como equipamiento urbano en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche 2020-2040 y que el área de intervención se encuentra fuera de la Zona de Monumentos Históricos declarada en 1986. Añadió que cuenta con una validación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Para justificar la obra, SEDUMOP citó un déficit de 919 butacas en la infraestructura cultural de Campeche y afirmó que el complejo permitirá ampliar los espacios para la formación, producción y presentación artística. Sobre el financiamiento, precisó que los recursos serán estatales, pero remitió a los mecanismos de transparencia las solicitudes relacionadas con el monto adjudicado, el contrato y sus anexos.