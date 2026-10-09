OSTIÓN DE DUDOSA PROCEDENCIA DETECTADO EN RESTAURANTES ES ASEGURADO Y DESTRUIDO, EN CARMEN

Jorge Damas Pech, representante de la Copriscam en Carmen, señaló que la venta de ostión de procedencia desconocida mantiene bajo vigilancia a restaurantes y puntos de comercialización en Carmen, donde la autoridad sanitaria realiza aseguramientos y destrucción de producto cuando carece del etiquetado que acredite su origen.

Precisó que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam) realiza de manera mensual muestreos en los 8 bancos ostrícolas de la zona, para enviar el producto a los laboratorios de salud para su análisis.

Explicó que ante producto sin etiquetado la medida de seguridad es inmediata, pues se asegura y destruye generalmente, y cuando son incidentes o falta administrativa, hay sanción, y que la única cooperativa registrada ante la Copriscam es “Tamarindo”.