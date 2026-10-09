¡ALERTA EN CANDELARIA! ACCESO A ISLA PARAÍSO ESTÁ INUNDADO Y PONE EN RIESGO A USUARIOS

Candelaria.- El camino que da acceso hacia la comunidad de Isla Paraíso, en el Municipio de Candelaria, permanece inundado, lo que dificulta el tránsito de habitantes y visitantes.

La acumulación de agua ha generado complicaciones para el paso de vehículos y personas, ante lo cual pobladores hacen un llamado a las autoridades correspondientes para atender la situación y realizar los trabajos necesarios que permitan restablecer el acceso de manera segura.

También recomendaron a vecinos a tomar precauciones y evitar transitar por la zona hasta que las condiciones mejoren, a fin de prevenir accidentes.