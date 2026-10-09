DENUNCIAN A ANDY LÓPEZ BELTRÁN Y A AMÍLCAR OLÁN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER

Padres de niñas y niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, por la presunta comisión de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

Los colectivos Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y de Corazón A.C. señalaron posibles irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos, sobreprecios y adquisición de fármacos presuntamente inservibles o apócrifos.

Israel Rivas Bastida, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, afirmó que existen evidencias de tratamientos de baja calidad terapéutica que habrían afectado la eficacia de las quimioterapias, así como de entregas de medicamentos sin abastecer totalmente los pedidos.

De acuerdo con el diario Reforma, en el documento entregado a la FGR se señala que el desabasto sistemático de medicamentos habría contribuido a la muerte de más de 5 mil niñas y niños en distintas regiones del país.

Las organizaciones también señalaron a Jorge Amílcar Olán y a su empresa Romedic S.A. de C.V. por presuntamente beneficiarse de contratos millonarios asignados directamente por el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mediante gobiernos estatales de extracción morenista.

Asimismo, denunciaron posibles represalias contra el personal médico que intenta reportar irregularidades.

Los colectivos solicitaron al Ministerio Público Federal investigar toda la cadena de mando y determinar las responsabilidades correspondientes dentro y fuera de la administración pública.

Por su parte, Claudia Sheinbaum declaró, durante su conferencia matutina de ese día, que la fiscal le había informado que no existía una investigación contra Andy López y, sobre otras personas señaladas, indicó que corresponde a la Fiscalía informar al respecto.

Fuente: Político Mx.

Video: Fuerza Informativa Azteca (FIA).