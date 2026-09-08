DESPLOME ECONÓMICO “ASFIXIA” A NEGOCIOS Y HUNDE A CAMPECHE: ALEJANDRO RISUEÑO

-Reforma judicial generó mucha incertidumbre para la atracción de inversiones

Los negocios locales que han anunciado sus cierres definitivos en los últimos días, son muestra de que empresarios y emprendedores ya no pueden soportar la dinámica de falta de circulante y el decrecimiento económico que vive en el Estado, lamentó Alejandro Risueño Rivas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche.

Dijo que muchos de ellos son negocios que ya contaban con varios años en el mercado pero no lograron lidiar con la falta de circulante, y expuso que a nivel nacional hay una baja en la dinámica económica, y prueba de ello son las estadísticas de los comportamientos económicos que tienen los Estados y donde nuestra entidad registra el mayor decrecimiento en los últimos años.

Hizo un llamado a los tres niveles de Gobierno a que exista un acercamiento con el sector privado y lo tome en cuenta cada vez que se tomen decisiones del índole económico, pues al final las empresas son las que sufren o disfrutan de las políticas públicas.

Risueño Rivas también hizo un llamado enérgico al Congreso del Estado a darle espacio a la Coparmex para participar y dar opiniones y sugerencias en las discusiones del paquete económico 2027, que pronto iniciarán, para ver la manera de dejar los últimos lugares en desempeño económico.