martes, septiembre 8, 2026
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ANDRÉS FERNÁNDEZ CONFIRMA LA RUPTURA DEL PT CON MORENA Y EL VERDE EN CAMPECHE

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, confirmó la ruptura del Partido del Trabajo (PT) con Morena y el Verde para el próximo proceso electoral, al señalar que respeta la decisión de los petistas de contender por separado. Explicó que Morena tomó su propia determinación mediante su mecanismo de selección y que, ante ello, cada fuerza política definirá su estrategia y candidaturas.

El legislador señaló que el PVEM mantendrá su trabajo territorial en los 13 municipios y afirmó que será el partido con mayor crecimiento en las próximas elecciones. Indicó que el Verde respetará las decisiones del PT y Morena, pero también pidió respeto a la estrategia que adopte su partido de cara al proceso electoral.

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