CUESTIONA VÍCTOR AMÉNDOLA QUE LA RECOMENDACIÓN DE LA CODHECAM LLEGUE 2 AÑOS DESPUÉS, Y EXIGE CASTIGAR A LOS RESPONSABLES

-“Es una pena que se haya permitido esta violación a los derechos humanos, involucrando a personal femenino, cuando Marcela Muñoz y la gobernadora Layda Sansores son mujeres”

El exdirigente del PRD, Víctor Améndola Avilés, reconoció la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche (Codhecam), aunque cuestionó que el pronunciamiento haya ocurrido alrededor de 2 años y medio después del operativo fallido en el 2024 que dio origen a los señalamientos.

Calificó como positivo que el organismo estatal haya intervenido y emitido la recomendación, pero consideró tardía la respuesta ante hechos que, de acuerdo con lo documentado por la propia Comisión, involucraron presuntas violaciones a derechos humanos.

El exdirigente perredista centró sus cuestionamientos en la actuación de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, encabezada por Marcela Muñoz Martínez, al señalar que es una pena que se haya permitido esta violación a los derechos humanos involucrando a personal femenino, cuando tanto esta funcionaria como la gobernadora Layda Sansores son mujeres.

Afirmó que la recomendación no debería quedar únicamente como un “llamado a misa”, es decir, que se admita el abuso y ahí quede como señalamiento moral, sino que debe exigir castigo y penas a quienes incumplieron su deber de dar seguridad pública, y ojalá esto sea un ejemplo de lo que no debe ocurrir en Campeche.

El exdirigente del PRD sostuvo que el pronunciamiento de la Codhecam puede representar una señal sobre la necesidad de fortalecer la autonomía de los organismos de derechos humanos en Campeche, pero insistió en que el alcance de una recomendación dependerá de las acciones que las autoridades emprendan posteriormente.