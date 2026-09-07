lunes, septiembre 7, 2026
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ALUMNOS DEL CETMAR NO TIENEN PARADERO DEL KO’OX, DENUNCIAN; ESPERAN CAMIÓN A LA INTEMPERIE

Circula en redes.- En sus redes sociales, la creadora de contenido Lupita Kenia Flores denunció que al no contar con un paradero del Ko’ox, los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) esperan el camión bajo los inclementes rayos solares o la lluvia, ante lo cual hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora para que intervengan.

Lupita Flores escribió: “Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, urge un paradero del Ko’ox para los alumnos del Cetmar, ya que sufren de sol y lluvia; primero los jóvenes a nuestra gobernadora Layda Sansores”.

A su publicación anexó fotos de estudiantes esperando a la intemperie.

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