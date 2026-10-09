EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE OCTUBRE DE 2026

LAYDA FAVORECIÓ A EMPRESAS FORÁNEAS.

Un reportaje de Noé Cruz Serrano, publicado esta semana en Animal Político, detalla que “Layda Sansores abrió la puerta de Campeche a decenas de proveedores de la CDMX”, pese a que el gobierno ya registraba miles de empresas locales en su catálogo oficial, lo que las ha llevado a una crisis económica y en la mayoría de los casos, al cierre total. Aquí un breve párrafo:

“Desde su llegada a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román dio entrada apor lo menos 40 empresas proveedoras con direcciones fiscales en la Ciudad de México. A través de contratos, adjudicaciones, órdenes de compra e invitación a cuando menos tres personas, la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación de Campeche (Safin) ha recurrido a empresas foráneas para cubrir los requerimientos de 15 de sus secretarías, para la oficina de la gobernadora, la Consejería Jurídica y la Fiscalía General del Estado a través de sus Programas Anuales de Adquisición.”

Poco le importó a Layda Sansores que la economía de Campeche dependiera del gobierno. Favoreció a empresas foráneas y obligó al cierre de comercios locales, incrementando el desempleo y hundiendo la economía de la entidad en el peor decrecimiento de su historia. Son incalculables los daños que ha ocasionado su rapaz, nefasta y corrupta administración.

EMPRESA FORÁNEA CONSTRUIRÁ EL TEATRO.

Y para desviar la atención de los millonarios contratos que otorgó a empresas foráneas en los 61 meses que lleva el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, como WorgCorp que es de su sobrino Gerardo Seso Loco Sánchez Sansores, la mandataria convirtió una vez más su Martes del Jaguar en sala de juicios orales para revivir sus procesos legales contra Eliseo Fernández Montúfar.

Apenas hace una semana había anunciado que iniciaría una campaña “de puro amor”, que ya tenía “ganas de perdonar” a Eliseo Fernández, pero su bipolaridad dio un enorme giro, pues presumió que le ganó una demanda civil por daño moral en primera instancia, otra por violencia política y habló de penal, que todavía está en investigación, que amenazó “debería de caminar, que no canten victoria”, pues aún podrían inhabilitarlo.

¿Cómo repartirá “puro amor” quien lleva cinco años sembrando odio, discordia y polarización entre los campechanos? Un discurso de estupideces para que no se hable del descarado favoritismo de su corruptísimo gobierno con las empresas foráneas, como la que ahora construirá el innecesario teatro del malecón, por el cual nos pretende endeudar con mil millones de pesos. ¡Qué cinismo!