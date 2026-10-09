FANNY GUILLERMO ASEGURA QUE “NUNCA REPRIMIÓ” A ALUMNAS Y LES PIDE “NO DEJARSE AZUZAR”

-GUARDA SILENCIO SOBRE MEDIDAS CONTRA ESTUDIANTE SEÑALADO

San Francisco de Campeche.- Después de los cuestionamientos por la respuesta inicial de la Universidad Autónoma de Campeche ante el caso de violencia digital, la rectora Fanny Guillermo Maldonado aseguró que las alumnas afectadas y quienes alzaron la voz por ellas “en ningún momento” fueron reprimidas.

Sin embargo, la rectora pidió a los estudiantes “que no se dejen azuzar”, una declaración que abre la interrogante sobre a quién se refiere cuando habla de posibles provocaciones o quién estaría detrás de ellas.

Guillermo Maldonado afirmó que las estudiantes reciben “toda la ayuda necesaria”, que los protocolos fueron aplicados conforme a la ley y que se solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para garantizar la protección de los menores involucrados.

Sobre el estudiante señalado de ejercer violencia digital, la rectora apeló al respeto de sus derechos por tratarse también de un menor de edad y evitó revelar detalles sobre las medidas adoptadas en su contra.

La rectora aseguró que ya se aplican medidas precautorias para evitar nuevos casos de violencia digital y pidió a los padres de familia reforzar el acompañamiento y la comunicación con sus hijos.

También sostuvo que la formación de los jóvenes requiere del trabajo conjunto entre la universidad y las familias.