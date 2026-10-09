CREE LAYDA QUE ESTÁ EN LAS ÉPOCAS DEL PRI MÁS ARCAICO AL DESTAPAR Y ALZAR LA MANO A ESTEBAN HINOJOSA: LIRIO SUÁREZ

“La gobernadora cree que todavía está en las épocas del PRI más arcaico”, enfatizó exconsejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Lirio Suárez Améndola, al referirse al destape de Esteban Hinojosa como coordinador para la Alcaldía de Campeche.

En entrevista para La Barra Noticias, la también abogada recalcó que Layda Sansores cree que está en las épocas de su papá, porque en aquella etapa de cacicazgos quien decidía quién va, quién no era el gobernador y alzaba manos, y lo curioso es que las autoridades electorales están fallando a favor de Morena y de la mandataria estatal al pasar jurisprudencias contra actos anticipados de campaña por el arco del triunfo.

La gente, recalcó, ya no quiere procesos donde no haya una verdadera democracia, y aunque Esteban (Hinojosa) es un extraordinario muchacho, pero no “picó piedra” y llega con la idea de que Morena es la marca, con lo cual, y @tac@ndo a la oposición, va a ganar.

En cuanto a la postura confrontativa oficial hacia la oposición, Suárez Améndola afirmó que la está victimizando, pues, por ejemplo, pavimentar calles estatales que pasan por Champotón y no hacerlo en el Municipio de Campeche no afecta a la autoridad municipal, sino a los ciudadanos.

En cuanto a Esteban Hinojosa, remarcó que usa infraestructura pública de manera electoral, lo cual es una infracción en esa materia, pues reparte cosas que de por sí la dependencia a su cargo debería hacer, en lugar de trabajar con Seguridad Pública y el DIF para generar bienestar emocional y general de las personas. “Debería estar coordinando, no entregando cosas, y así @bu$a de su puesto”, manifestó.