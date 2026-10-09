SPSC PRESUME RECAPTURA DE REO, PERO CALLA SOBRE CÓMO ESCAPÓ Y QUIÉNES FALLARON EN SU CUSTODIA

** RECORRE CALLES DE CAMPECHE Y LO CAPTURARON DESPUÉS DE VARIAS HORAS.

***Comunicado oficial omitió explicar cómo consiguió escapar, cuánto tiempo permaneció fuera del penal, dónde fue localizado y si se investigará alguna posible responsabilidad del personal penitenciario.

La fuga de un interno del Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén puso en entredicho los controles de vigilancia del penal, luego de que un hombre presuntamente acusado de corrupción de menores lograra salir del Centro Penitenciario y, recorrer distintas calles de la capital campechana antes de ser recapturado.

El incidente fue reportado la mañana de este viernes, cuando presuntamente el recluso, conocido como “El Abuelo”, no fue localizado durante el pase de lista, lo que provocó la activación de los protocolos de búsqueda por parte del personal penitenciario.

De acuerdo con información extraoficial, el interno habría recorrido a pie varios kilómetros, desde las inmediaciones de la plazuela Juan Carbó, hasta el mercado principal y el Centro Histórico de Campeche, sin que fuera interceptado de inmediato por las autoridades.

Horas después, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó mediante un comunicado la recaptura del prófugo, identificado únicamente con las iniciales C. E. C., como resultado de un operativo de la Policía Estatal. La dependencia destacó la intervención de sus elementos y aseguró que el hombre fue trasladado nuevamente al Cereso de Kobén, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Mientras la SPSC presume la recaptura como resultado de sus acciones operativas, permanece sin aclararse la falla de seguridad que permitió la salida del interno de un centro que debería garantizar su custodia.

El hecho de que un interno lograra abandonar el penal plantea serios cuestionamientos sobre las medidas de seguridad, los mecanismos de vigilancia y la actuación del personal responsable de su custodia.