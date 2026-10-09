“DIPUTADOS FLOJOS Y SINVERGÜENZAS DEBEN IR A LA CÁRCEL, Y LAYDA TAMBIÉN DEBE SER INVESTIGADA”: ACUSA SIMÓN DÍAZ

El gestor social Roberto Simón Díaz arremetió contra los diputados que buscan reelegirse y contra la gobernadora Layda Sansores San Román, al exigir investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos y advertir que quienes hayan cometido irregularidades deberían enfrentar la çárç£l en lugar de continuar en cargos políticos.

“Hay muchos diputados que aspiran a volver a repetir. Una bola de flojos, sinvergüenzas. Roban el dinero que les dan para darle apoyo a la ciudadanía”, expresó, al acusar a legisladores de presuntamente quedarse con recursos destinados a beneficiar a la población y sostuvo que antes de permitirles buscar la reelección se debería revisar qué hicieron con el dinero que recibieron y exigir responsabilidades.



Pero sus cuestionamientos no se limitaron al Congreso del Estado, también señaló directamente a Layda Sansores y exigió que se investigue el destino del presupuesto ejercido durante su administración.

El declarante aseguró que el Gobierno de Campeche ha recibido más de 130 mil millones de pesos durante los últimos cinco años y afirmó que el estado genera otros 200 mil millones de pesos por cuenta propia, cifras que no acompañó de documentación.

“Todo ese dinero, ¿dónde está?, ¿qué se ha hecho?”, cuestionó, al reclamar explicaciones sobre el uso de los recursos públicos.

Finalmente, Simón Díaz calificó como una vergüenza el desempeño de Morena y sostuvo que tanto los legisladores como la gobernadora deben rendir cuentas por el dinero que administran.