SE ANOTA EL MORENISTA FALCONI PARA LA COMUNA DE CARMEN

Por medio de un video en sus redes sociales, el diputado Jorge Pérez Falconi dio a conocer que se registró como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación del Municipio de Carmen de Morena.

Y afirmó: “Lo hago porque me interesa profundizar la transformación en la Isla y, sobre todo, a resolver los problemas y las necesidades de la gente”.

Ahora le toca a la ciudadanía decidir en las encuestas, subrayó, y agradeció los mensajitos de respaldo.