viernes, octubre 9, 2026
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VUELCA VEHÍCULO DE CONOCIDA EMPRESA GALLETERA EN LA CARRETERA DZITBALCHÉN–XPUJIL, CERCA DE UKUM

Un vehículo perteneciente a una conocida empresa galletera terminó volcado sobre la carretera Dzitbalchén–Xpujil, a la altura de las curvas de Ukum, en el municipio de Hopelchén.

La unidad sufrió un accidente mientras circulaba por este tramo carretero, aunque hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la volcadura. Tampoco se ha confirmado si el conductor resultó lesionado o si hubo otras personas afectadas.

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