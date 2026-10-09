CFE INCUMPLE PLAZO PARA TERMINAR SUBESTACIÓN EN ATASTA

-Habitantes protestan por constantes bajones de luz y daños en electrodomésticos.

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Habitantes de la Península de Atasta se manifestaron este viernes frente a las instalaciones donde se construye una nueva subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para denunciar el incumplimiento de la fecha comprometida para concluir la obra, mientras las comunidades continúan afectadas por las deficiencias en el suministro de energía.

José del Carmen Chablé Sánchez, habitante de la zona, explicó que en febrero de este año la CFE entregó a los pobladores un convenio, firmado también por el Gobierno del Estado y otras dependencias, en el que se establecía el inicio de los trabajos el 12 de febrero y su conclusión el 9 de octubre de 2026. Sin embargo, aseguró que la construcción presenta apenas entre un 60 y 70 por ciento de avance, pese a que este viernes venció el plazo acordado.

“Ya no queremos que nos sigan engañando, que nos sigan marginando”, expresó Chablé Sánchez, quien recordó que el proyecto comenzó desde 2023, sufrió interrupciones y posteriormente fue retomado sin que hasta ahora se haya concretado.

El inconforme señaló que los habitantes siguen padeciendo constantes bajones de voltaje, situación que ha provocado daños en aparatos eléctricos sin que exista una respuesta sobre quién asumirá esas pérdidas. También rechazó los señalamientos de que los pobladores mantienen conexiones irregulares, al asegurar que desde 2015 personal de la CFE retiró medidores con la promesa de instalar equipos digitales que nunca fueron entregados.

Chablé Sánchez explicó que la manifestación se realizó de manera pacífica y que los habitantes buscan entregar un documento de inconformidad a las autoridades para exigir respuestas y una fecha real de conclusión. Además, cuestionó que comunidades como Atasta, San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso continúen enfrentando carencias de infraestructura pese a encontrarse cerca de instalaciones industriales de Pemex.