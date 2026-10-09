viernes, octubre 9, 2026
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“SE ESTÁ REFORZANDO LA RED ELÉCTRICA”; CUESTIONAN A SHEINBAUM POR APAGONES EN YUCATÁN, Y ADMITE QUE HACE FALTA TRABAJO PERMANENTE DE REVISIÓN

Ante los cortes recurrentes de energía en la Península de Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que se necesita un trabajo permanente de revisión de la red eléctrica para mantenerla limpia y sin fallas en el suministro, y aseguró que ya se está reforzando.

Para mejorar el suministro, la mandataria federal dijo que se necesita el gasoducto y reforzar los sistemas de transmisión y de distribución. “Se tiene que hacer un trabajo permanente de revisión para mantener limpia toda la red”, explicó.

La mandataria federal atribuyó parte de las interrupciones a problemas de transmisión y mantenimiento, y que con la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, se planifican y realizan las labores de reforzamiento de la infraestructura eléctrica.

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