POR DEPRESIÓN ECONÓMICA INCREMENTARÁN EJECUCIONES Y ROBOS, ALERTAN

La precariedad laboral, los salarios estancados y la falta de oportunidades económicas, son parte del contexto que puede favorecer el incremento de delitos de alto impacto y consumo de sustancias, alertó Eloy Romero Acuña, representante del colectivo Campeche por las 40 horas.

No se puede asumir que las personas actuarán siempre bajo condiciones ideales cuando enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ya que la falta de empleo y de ingresos suficientes puede orillar a algunas personas a recurrir tanto al sistema financiero formal, mediante bancos y tarjetas de crédito, como a mecanismos informales vinculados con prestamistas ligados al crim£n.

Romero Acuña advirtió que con este escenario aumentarán los robos, las ejecuciones y el consumo de sustancias.

Cuestionó además el argumento de que contar con un empleo es suficiente para garantizar estabilidad, pues hay trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

“Trabajo es trabajo” resulta insuficiente cuando las condiciones laborales no permiten mejorar la calidad de vida de las personas, sostuvo, y añadió que la precariedad laboral puede generar mayor vulnerabilidad económica y social.

El representante de Campeche por las 40 horas también criticó la tendencia a responsabilizar de manera individual a quienes enfrentan estas condiciones, al considerar que el problema debe analizarse desde factores económicos y laborales.

Asimismo, criticó que funcionarios reduzcan la discusión a señalar responsables sin asumir sus deficiencias y de las instituciones, frente a problemas como la inseguridad, la falta de empleo y los bajos ingresos.