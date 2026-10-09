¡DE LA DESESPERACIÓN AL MILAGRO! ENTRE LÁGRIMAS Y ABRAZOS, “EL HUACHINANGO” SE REENCUENTRA CON SU FAMILIA

San Francisco de Campeche.- Entre lágrimas, abrazos y agradecimientos a Dios, los familiares se reencontraron con Isidro “El Huachinango” Tun Cetina, el pescador que estaba desaparecido desde el pasado lunes 5 de octubre, tras zarpar de Lerma, y que apareció con vida en Celestún.

Con la cabeza vendada, el hombre del mar volvió a “renacer”, luego de días de desesperación y protestas de familiares y amigos para exigir ayuda a las autoridades en las labores de búsqueda.