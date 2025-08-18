SMAPAC DESMIENTE PUBLICACIÓN SOBRE SUPUESTA PRESENCIA DE GUSANOS EN EL AGUA

San Francisco de Campeche .- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) desmintió una publicación que circula en redes sociales y que señala, de manera falsa, que el organismo estaría suministrando agua contaminada con gusanos.

A través de Facebook, el organismo aclaró que la información carece de veracidad. “Está circulando una noticia falsa sobre la calidad de nuestra agua, afirmando que contiene gusanos. Queremos aclarar que esto es completamente falso”, puntualizó.

Asimismo, explicó que la imagen utilizada para difundir la versión corresponde a una publicación del año 2009 en España y que no guarda ninguna relación con el servicio que se brinda en Campeche.