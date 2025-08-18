DENUNCIAN DESPIDO INJUSTIFICADO Y EXTORSIÓN EN CONSORCIO DE HOTELES DEL TREN MAYA

Campeche.- Fernando Alonso, extrabajador del Hotel Mundo Maya Nuevo Uxmal, denunció despido injustificado y presunta extorsión por parte de superiores durante su periodo laboral, situación que ocurrió de manera repentina el mismo día en que cobró su última quincena.



Quien fuera encargado de cocina aseguró que de mayo a julio del año pasado fue extorsionado por tres superiores (gerente, chef ejecutivo y al gerente administrativo) de la empresa que dirige los hoteles del Tren Maya, hoy Grupo Mundo Maya, quienes le exigían pagos quincenales de entre 6 mil 800 y 7 mil pesos bajo el argumento de que el dinero sería reintegrado a instancias superiores. Lo citaban en varias partes de Calkiní.



“Pese a mi supuesta baja seguía cobrando y me exigían la ‘comisión’. Posteriormente, al intentar postularme a otra vacante, me informaron que mi baja no había sido registrada, confirmando así la extorsión”, declaró Fernando Alonso.



El denunciante indicó que a pesar de la demanda ante el Órgano Interno de la Ciudad de México, incluidos audios y capturas de pantalla, la empresa no procedió a remunerar los pagos retenidos ni a justificar legalmente su despido, y que los tres empleados involucrados en la extorsión permanecen trabajando en el hotel sin sanciones.



Además, señaló irregularidades en la administración del hotel, incluyendo negligencia en la supervisión de alimentos, favoritismo y ausencia de un departamento efectivo de recursos humanos al que los trabajadores puedan recurrir. “No hay un lugar donde se puedan presentar quejas; si reportas problemas, se vuelven en tu contra”, explicó.



Fernando Alonso concluyó que su caso refleja una situación de impunidad y mal manejo laboral en el establecimiento, afectando tanto a él como a otros compañeros despedidos en condiciones similares, y firmaron su baja porque pese a ir a Conciliación y Arbitraje no recibieron apoyo.

También reveló que esas personas le pedían decir, si le hablaban de la Ciudad de México, que el dinero lo devolvió pese a que a ellos se los entregué, y siguen trabajando como si nada, y así seguirán las cosas.

