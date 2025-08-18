LAYDA DEBE TENER CENSURADOR PARA QUE LE ESCRIBA SUS DISCURSOS O NO LA DEJE ABRIR LA BOCA PARA DECIR TONTERÍAS: RIKY MORENO

Al exclamar: “Y vámonos hasta Campeche, otra vez Campeche”, Riky Moreno, conductor del programa La Radio de la República que transmite el Grupo Fórmula, señaló que organizaciones exigen disculpa pública a Layda Sansores tras dichos contra mujeres e indígenas, y sugirió que la gobernadora debe tener un censurador o “alguien que le escriba sus discursos o no la deje abrir la boca para decir estas tonterías”.

Luego de que Layda Sansores, gobernadora del Estado de Campeche, dijera que “ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”, organizaciones civiles calificaron los dichos como “racista” y exigen disculpa pública, resaltó el periodista.

Riky Moreno pidió a la producción que pusieran de nuevo, sin audio, el momento en que la mandataria campechana hace tal aseveración, para ver la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, diría: “Y esta vieja mensa qué está diciendo… está de mi lado o quiere que no avancemos”.

Bueno, aunque el mensaje tenía como objetivo reconocer el esfuerzo del Gobierno Federal y resaltar el trabajo de la Secretaría de las Mujeres, la frase provocó asombro, por decirlo de alguna manera, molestia por todas las mujeres indígenas que estaban ahí, y ha sido cuestionada organizaciones civiles que la calificaron de racista y exigieron una disculpa pública, expuso Riky Moreno.

El conductor pidió “pausa aquí”, preguntó: “¿Recuerdan que ella (en alusión a Layda Sansores, dijo que para que hablaran de ella tenía que haber un censurador?”, y sugirió: “Gobernadora, se me hace que la que tiene que tener alguien que le escriba sus discursos o que no la deje abrir la boca para decir estas tonterías, debería ser usted”.

Y retomó: “Bueno, pues las organizaciones civiles exigieron una disculpa pública, y también que se capacitara en derechos humanos y perspectiva de género. Cuando menos ¿no? Yo creo que esto sería lo menos que se le puede decir”.