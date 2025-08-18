FUERTE ACCIDENTE EN LA SABANCUY–CHAMPOTÓN, REPORTAN A UNA MUJER ATRAPADA

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este lunes en el kilómetro 81 de la carretera Sabancuy–Champotón, pasando el entronque de Sabancuy, donde un vehículo compacto se impactó de frente contra una pipa.



En el percance, una mujer quedó prensada dentro del automóvil, lo que generó la solicitud urgente de una ambulancia para su atención y traslado.



Automovilistas y transportistas que circulaban por la zona grabaron lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades, en tanto se mantiene la circulación con precaución en el área.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones al pasar por el tramo donde ocurrió el accidente.