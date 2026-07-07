SEDUC BLINDARÁ ESCUELAS PARA EVITAR ROBOS DURANTE RECESO DE VERANO
El secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco, informó que durante el receso de verano el personal de la dependencia permanece en las escuelas para garantizar la seguridad de las instalaciones y prevenir robos y actos vandálicos mientras los alumnos no asisten a clases.
Además de las labores de vigilancia, los planteles recibirán mantenimiento menor, como pintura, resane de salones, reparación de ventiladores y cambio de focos, aprovechando el receso de clases para reforzar la infraestructura y proteger los recursos educativos.
Enfatizó que este receso no es vacaciones para el personal, sino un tiempo para reforzar la seguridad y garantizar la protección de los recursos educativos, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de evitar afectaciones a los alumnos y docentes cuando reinicien las clases.