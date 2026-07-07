NOROÑA SERÁ SANCIONADO POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO CONTRA LA ALCALDESA GRECIA QUIROZ

El Tribunal Electoral de Michoacán confirmó que el legislador Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política de género en contra de la alcaldesa Grecia Quiroz, tras un procedimiento especial sancionador presentado en 2026.

La resolución, aprobada por unanimidad con votos concurrentes de algunas magistradas, establece varias medidas: Noroña deberá ofrecer una disculpa pública y su nombre será inscrito durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género (VPG). Además, se declararon medidas de reparación integral en favor de la víctima.

El tribunal instruyó también dar vista a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, así como vincular al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Michoacán para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Se ordenó informar sobre la resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México, y a la Secretaría General de Acuerdos y la Unidad de Transparencia del tribunal local para garantizar que las medidas se apliquen dentro de sus facultades.