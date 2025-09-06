SANGRIENTA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE; DOS EJECUTADOS, DOS HERIDOS EN BALACERA, PRESUNTO PLAGIO Y MUERTE DE UN EMPRESARIO Y ASALTOS

Mientras las autoridades estatales afirman que hay seguridad, en lo que fue la primera semana de septiembre se registraron dos ejecuciones: una en la comunidad de Melchor Ocampo, municipio de Campeche, y otra en Candelaria. Además, un hombre y una mujer resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos en la colonia Morelos de la capital; también se reportó el presunto secuestro y posterior muerte de un comerciante, así como asaltos ocurridos en menos de 24 horas tanto en Ciudad del Carmen como en Campeche.

El 2 de septiembre, un cadáver fue hallado en Melchor Ocampo con un impacto de bala en la cabeza y un mensaje escrito en cartulina dirigido a vendedores de droga. Este hecho se convirtió en el caso número 65 en lo que va del año. Ese mismo día, durante la madrugada, fue asaltada una gasolinería ubicada en el periférico Pablo García, cerca del entronque hacia el poblado de Chiná, donde los delincuentes se llevaron aproximadamente cuatro mil pesos en efectivo.

El 3 de septiembre, durante la noche, un hombre fue interceptado en la carretera a la localidad Benito Juárez, en Candelaria, y asesinado con al menos seis disparos en el pecho y la espalda. El crimen, del cual no hubo detenidos, fue el segundo con características de ejecución en lo que va del mes y el caso número 66 del año 2025. Ese mismo día, en menos de 24 horas, se perpetraron dos robos: uno en una tienda de conveniencia y otro a un peatón, ambos con arma punzocortante.

El 4 de septiembre, en la colonia Morelos Dos de la capital campechana, una mujer quedó atrapada en medio de un tiroteo y recibió dos impactos, mientras que un hombre identificado como Edgar, alias “El Chicles” y dueño de un taller de motocicletas, también resultó herido y fue trasladado a la Fiscalía como aportador de datos.

Un día después fue hallado sin vida el empresario candelarense Manuel G., quien había sido reportado por su familia como presunta víctima de secuestro a inicios del mes.