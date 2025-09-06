DOS MUERTOS Y UN HERIDO DE GRAVEDAD AL CHOCAR DE FRENTE DOS MOTOS

En la carretera que va de Chicbul a la comunidad de Abelardo R. Rodríguez (Joval), a la altura del rancho Don Panchito, ayer viernes cerca de las 11 de la noche dos motocicletas chocaron de frente dejando saldo de dos personas sin vida y un herido de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, en una de las motos iba sólo el conductor y en la otra el chofer y un acompañante.

Tras el fuerte impacto, los involucrados quedaron entre la maleza, donde uno falleció, y el otro dejó de existir cuando era trasladado al hospital.

Una víctima fatal es Carlos Alfredo M. L., conocido como “Camaleón”, originario de la comunidad Plan de Ayala e hijo de don Pedro Moreno, muy conocido en la región. La otra es un adolescente de 16 años identificado como Abisaíl, con domicilio en la comunidad de Joval.

El tercer motociclista aún no ha sido identificado y está hospitalizado. Su estado es reportado como grave.

De manera preliminar se maneja que los conductores presuntamente habrían manejado bajo los efectos del alcohol, lo que podría haber sido la causa del fatal percance.