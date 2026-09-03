“¿SABE A CUÁNTA GENTE JODE EL GOBIERNO DE MORENA AL NEGAR EL FORO ‘AH KIM PECH’ PARA FERIAS Y CERRAR CALLES?”: CÉSAR RODRÍGUEZ

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, el creador digital César Enrique Rodríguez recriminó las afectaciones ocasionadas por el Gobierno de Morena al no dar el Foro “Ah Kim Pech” para la feria de San Román y cerrar calles, en lo que denominó el segundo día sin obra y sin feria, y cuestionó: “¿Saben a cuánta gente está jodiendo?”.

César Enrique escribió: “Segundo día sin obra y segundo día sin feria de San Román. ¿Saben a cuánta gente está jodiendo el Gobierno de Morena con este desmadre del Foro ‘Ah Kim Pech’? La escuela, la pizzería que diario está llena, el Oxxo, los abuelitos, trabajadores, derechohabientes del Seguro Social, magisterio, propietarios de los puestos del parque campeche y los demás negocios y empleados de estos”.

Vemos claramente que a Morena no le importa el pueblo de Campeche, sólo le interesa el dinero de los campechanos y seguir robando para ellos, finalizó.