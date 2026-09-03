POBLADORES DE AGUACATAL BLOQUEAN OTRA VEZ LA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA PARA EXIGIR LUZ A LA CFE; ¡TOME SUS PRECAUCIONES!

Hartos de la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar el problema de las continuas fallas en el suministro eléctrico, pobladores del Aguacatal bloquearon otra vez la carretera Villahermosa-Escárcega, lo que ya genera largas filas en ambos carriles de la vialidad.

Los inconformes se apostaron sobre la carpeta asfáltica para colocar llantas y conos, mientras uno de los manifestantes exhibió un cartel con la leyenda: “Exigimos energía eléctrica”.