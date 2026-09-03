PERIODISTAS SON DENUNCIADOS TRAS DAR A CONOCER PRESUNTO DESPOJO A FAMILIAR DE ERNESTO CASTILLO

— “PUBLICAMOS LO QUE OBRA EN EXPEDIENTES”: RESPONDE PERIODISTA A DENUNCIA DE ERNESTO CASTILLO

San Francisco de Campeche.- El exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Castillo Rosado, informó a través de sus redes sociales que presentó una denuncia penal contra 6 periodistas, a quienes acusa de presuntamente difundir información falsa en su contra mediante publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con el propio Castillo Rosado, la denuncia fue interpuesta contra Marco Antonio Bazán Mapen, José Francisco López Vargas, Abraham Martínez Caamal, Enrique Arellano, Aurora Sansores y contra quienes resulten responsables.

Sin embargo, Marco Antonio Bazán Mapen, uno de los periodistas denunciados rechazó los señalamientos y aseguró que las publicaciones cuestionadas se sustentan en una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado y en un juicio civil de nulidad relacionado con un presunto despojo denunciado por una mujer de 95 años de edad contra integrantes de su propia familia, entre quienes, afirmó, figura Ernesto Castillo Rosado.

El periodista sostuvo que su trabajo se limitó a informar sobre actuaciones legales existentes y no a formular acusaciones sin sustento. Asimismo, afirmó que la investigación periodística hace referencia a la carpeta de investigación AC-2-2026-9808, así como a un juicio civil de nulidad que, aseguró, se encuentra en trámite ante el Juzgado Tercero Civil.

PUBLICACIÓN DE LA NOTA DE BAZÁN

Por M.A. Bazán Mapen / Política Peninsular

Ahora resulta que el expresidente estatal del PRI 2015-2018 y exdiputado local Ernesto Castillo Rosado es la víctima.

El señor que saqueó al PRI, que dejó al partido quebrado y que hoy es señalado junto a su familia política de despojar de tres propiedades a una adulta mayor de 95 años, fue a la FGECAM a denunciar por “CALUMNIA Y DELITOS DE ODIO” a periodistas.

En su post del 2 de septiembre escribe:

“El día de hoy denuncié, por obvias y públicas razones, a Marco Antonio Bazán Mapen, José Francisco López Vargas, Abraham Martínez Caamal, Enrique Arellano, Aurora Sansores y quienes resulten responsables. Una cosa es la libertad de expresión y el derecho a informar, y otra cosa muy diferente, es que por unos cuantos likes, pseudoperiodistas publiquen muy a la ligera… El artículo 249 de nuestro Código Penal dice textualmente que se impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de cien a trescientos días de salario a quien acuse a otro de haber cometido un delito a sabiendas de que tal acusación es falsa… La verdad y la razón jurídica caerán por su propio peso”

Pues que caiga, Ernesto. Pero con todo y expedientes.

¿DE QUÉ LO ACUSAMOS? DE LO QUE ESTÁ EN CARPETA

Tito: No inventamos nada. Lo que publicamos está en la Carpeta AC-2-2026-9808 de la propia Fiscalía que tú tanto presumes.

Tu presunto cómplice Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado -extitular del Centro de Convenciones Campeche XXI y hoy “aspirante a diputado local por Morena” y exdirector general de ProEventos en Carmen- ya fue denunciado y hasta le dieron MEDIDA DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LA VÍCTIMA el 22 de agosto de 2026.

El texto de la Fiscalía dice literal:

“Con fecha 15 de julio de 2026, compareció la C. Esmeralda Azucena López Dzul, apoderada legal del C. Luis Emilio Ortiz de la Cruz Peña Rosado, denunciando los delitos de CALUMNIA; DELITOS DE ODIO”

“El 19 de junio de 2026, aproximadamente a las 20:00 horas, tomó conocimiento del contenido de una publicación realizada por el C. Marco Antonio Bazán Mapen… en dicha publicación acusó falsamente al C. LUIS EMILIO ORTIZ DE LA PEÑA ROSADO de haber cometido los delitos de DESPOJO Y FRAUDE”

“QUITARLE TRES PROPIEDADES Por Marco Antonio Bazán MAPEN Política Peninsular SAN FCO. DE CAMPECHE, Camp. 19 de junio de 2026. Dolo, alevosía, ventaja e ingratitud. Así define María Teresa Cepeda Cantón, de 95 años, el fraude que denuncia ante el Ministerio Público contra sus propias hijas María Teresa y María Eugenia Rosado Cepeda, nietos y otros involucrados. Desde 2022 le habrían quitado tres propiedades haciéndole firmar cesiones bajo engaños en la Notaría Pública No. 1.

La OPERACIÓN DESPOJO: El gancho: En 2022, la señora Cepeda acudió a la Notaría No. 1 a cargo de Isabel del Carmen Ruiz Guillermo, creyendo que firmaría el testamento. Su hija María Eugenia la acompañó y le dijo ‘firma con toda confianza’. El engaño: Le hicieron firmar donaciones y cesiones que la dejaron sin tres inmuebles. La notaria y el asesor jurídico Miguel Humberto Valdés Hernández le dijeron que eran ‘nuevo testamento y contratos de arrendamiento’.

El despertad: Tres años después, en 2025, descubrió que los inmuebles ya no eran suyos… LOS NOMBRES DEL PODER INVOLUCRADOS: …Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado, Nieto de la denunciante… Ernesto Castillo Rosado, Nieto, expresidente del PRI estatal 2015-2018… EXPEDIENTE: Demanda civil de nulidad: Caso 1900-6-12-7C98WXI en el Juzgado Tercero Civil. Delito: Fraude, despojo con dolo, alevosía, ventaja, aprovechándose de una anciana que, aunque lúcida, necesita ayuda para su…”

¿Eso es calumnia, Ernesto? No. Eso es una denuncia penal y una demanda civil de nulidad 1900-6-12-7C98WXI que existe en el Juzgado Tercero Civil y que tu propia denuncia confirma.

RESPUESTA JURÍDICA A TU DENUNCIA DE RISA – ART. 249 NO TE SALVA

Ernesto Castillo Rosado invoca el Art. 249 del Código Penal de Campeche que castiga calumnia. Te respondemos con Derecho, no con el Facebook:

Art. 249 Código Penal de Campeche exige DOLO ESPECÍFICO: “a sabiendas de que tal acusación es falsa”. Nosotros no sabíamos que era falsa, sabemos que es VERDADERA porque hay denuncia de la víctima María Teresa Cepeda Cantón de 95 años, hay carpeta AC-2-2026-9808, hay demanda civil y hay medida de protección. No hay calumnia cuando hay base documental. Constitución Federal, Art. 6° y 7° – Libertad de Expresión y Derecho a Informar.- La Suprema Corte ha dicho que cuando se trata de hechos de interés público y personas públicas, hay protección reforzada al periodismo. Tú eres expresidente del PRI y exdiputado, eres persona pública. Luis Emilio es funcionario público actual. Jurisprudencia de la SCJN y Corte Interamericana: Caso Kimel vs Argentina y Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica.- Los delitos contra el honor como calumnia y difamación NO deben criminalizar la crítica a funcionarios y asuntos de interés público. La Corte Interamericana prohibió usar cárcel por críticas. Tu denuncia es una demanda estratégica para silenciar el periodismo. Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 211 y 212.- Para que proceda la calumnia, debes probar que acusamos falsamente ANTE una AUTORIDAD de un delito inexistente. Nosotros publicamos una investigación periodística, no te denunciamos falsamente ante el MP. Lo que hizo la Sra. de 95 años sí te denunció a ti ante el MP. Es al revés. Art. 16 Constitucional y Art. 113 Ley General de Víctimas – Interés Superior del Adulto Mayor.- La víctima real aquí es María Teresa Cepeda Cantón, 95 años, despojada de su techo y propiedades. No tú. La Fiscalía debió darle medida de protección a ella, no a su nieto Luis Emilio. Y ya se la dio. Eso prueba que hay indicios de despojo. Ley General de Responsabilidades, Art. 7 y Código Penal Art. 230 – Fraude, Art. 233 Despojo.- Si una notaria (Isabel del Carmen Ruiz Guillermo, Notaría No. 1) hace firmar donaciones a una anciana diciéndole que es testamento, eso es fraude y falsedad. Eso no es calumnia nuestra, es delito de la notaria.

ERNESTO, TE EXPLICAMOS LO QUE VA A PASAR:

Tu denuncia por calumnia y “delitos de odio” en la Unidad de Atención Temprana Turno “A”* con fecha 2 de septiembre de 2026 a las 12:17 horas, AC-2026-…36 no va a prosperar. La Fiscalía te va a archivar por falta de elementos, porque no puedes probar falsedad cuando hay un juicio civil de nulidad abierto.

Lo que sí va a prosperar es la denuncia por DESPOJO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL CONTRA ADULTO MAYOR que la familia Cepeda interpuso contra ti, contra María Teresa y María Eugenia Rosado Cepeda, contra Luis Emilio Ortiz de la Peña y (posiblemente) contra la notaria Isabel del Carmen Ruiz…