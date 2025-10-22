RESTAURANTE CIERRA SUS PUERTAS Y SEÑALA QUE EMPRENDIMIENTOS NECESITAN APOYO O SEGUIRÁN LOS CIERRES

San Francisco de Campeche.- Por medio de una publicación en sus redes sociales, el restaurante de cocina estilo coreana denominado Chingu Campeche anunció que cierra sus puertas, lo que atribuyó a la falta de apoyo, a que la gente no está acostumbrada a lo diferente y a los elevados impuestos, pues el Gobierno cobra “hasta por el aire que respiras”, por lo cual alertó que otros emprendimientos están a punto de cerrar.

El texto señala: “Campeche no está listo. Y no solo hablo del Estado, hablo de su gente. No está listo para la visión de quienes soñaron diferente, no está listo para los emprendimientos que apostaron por algo nuevo, por una propuesta fresca, por una forma distinta de hacer las cosas. Campeche no está listo para quienes decidieron arriesgar su tiempo, su dinero y su corazón. Campeche no está listo para lo nuevo, para lo diferente, para lo que rompe moldes, no está listo para los proyectos que se atreven a salir de lo común, para los emprendedores que piensan fuera de la caja, que quieren ofrecer algo más que lo mismo de siempre. Aquí, muchas veces, lo distinto asusta. Lo innovador se juzga. Y lo que no entienden… no lo apoyan”.

Agrega que por eso hoy, tantos emprendimientos, están a punto de cerrar sus puertas. No porque sean malos, sino porque no encontraron espacio, los gastos son impuestos son elevados, el Gobierno te cobra hasta por el aire que respiras, porque en una ciudad tan bella, a veces falta visión, porque mientras unos se esfuerzan por avanzar, otros prefieren quedarse cómodos en lo conocido. Campeche no está listo para la evolución, para el cambio, para los sueños grandes. Y cada vez que un proyecto cierra, perdemos todos: perdemos talento, perdemos futuro, perdemos identidad.

Pero ojo, esto no es una queja, es un llamado. Porque si no estamos listos hoy, tenemos que empezar a estarlo y dejar de decir “está caro”, “aquí no pega”, “es competencia de” y empezar a decir “aquí empieza”. La era Chingu Campeche llega a su fin? No. Jugaremos otra carta, pero sí tendremos cambio y cambios porque dependemos de esto. Hasta ahí la publicación.