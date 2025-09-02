martes, septiembre 2, 2025
Lo último:
Locales

REPORTAN HALLAZGO DE UNA PERSONA EJECUTADA Y NARCOMENSAJE EN UNA CARTULINA, EN MELCHOR OCAMPO

Publicad0rTelemar

Campeche.- Durante la mañana de hoy martes, policías y agentes ministeriales arribaron a Melchor Ocampo, en el Municipio de Campeche, tras reporte sobre el hallazgo de una persona ejecutada y con un narcomensaje en una cartulina.


Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, y no se sabe la causa de la muerte. Fuentes no oficiales señalaron que el cuerpo se encontraba en estado de putrefacción.


De ser confirmado el reporte, sería el primer ejecutado de este mes de septiembre y el 65 en lo que va del año.


Apenas el pasado jueves 14 de agosto, una presunta “narcomanta” apareció en la cancha de Castamay, Campeche, la cual habría sido retirada de inmediato por la Comisaría.

También te puede gustar

Garantizan fondos en caso de emergencia por coronavirus

telemarwebmaster_gs2m70wg

Cazarín evade responder si su esposa es investigada  por malversación de recursos

Morena se adueña del Congreso y desatiende las leyes urgentes: Medina Farfán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *