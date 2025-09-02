REPORTAN HALLAZGO DE UNA PERSONA EJECUTADA Y NARCOMENSAJE EN UNA CARTULINA, EN MELCHOR OCAMPO

Campeche.- Durante la mañana de hoy martes, policías y agentes ministeriales arribaron a Melchor Ocampo, en el Municipio de Campeche, tras reporte sobre el hallazgo de una persona ejecutada y con un narcomensaje en una cartulina.



Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, y no se sabe la causa de la muerte. Fuentes no oficiales señalaron que el cuerpo se encontraba en estado de putrefacción.



De ser confirmado el reporte, sería el primer ejecutado de este mes de septiembre y el 65 en lo que va del año.



Apenas el pasado jueves 14 de agosto, una presunta “narcomanta” apareció en la cancha de Castamay, Campeche, la cual habría sido retirada de inmediato por la Comisaría.