REPARACIÓN DE TUBERÍA DAÑADA EN ACCIDENTE DEJA SIN AGUA DE MANERA MOMENTÁNEA A VARIAS ZONAS DE LA CAPITAL

SMAPAC TERMINARÍA HOY LAS LABORES DE REPARACIÓN ENTRE LAS 2 Y 4 DE LA TARDE

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) informó que debido a un accidente vehicular ocurrido en el cruce de las avenidas Héroe de Nacozari y Luis Donaldo Colosio, una de sus tuberías principales resultó con fractura grave, y para realizar las labores de reparación de manera inmediata y segura tuvo que suspender temporalmente el bombeo de su planta principal.

Detalló que como consecuencia, las zonas que presentarán baja presión o falta de agua son: Centro Histórico, San Román, San Francisco, Barrio de Guadalupe, Santa Lucía, Zona Ah Kim Pech, avenida Hidalgo, Huanal, Presidentes de México, Lavalle Urbina, Villa Turquesa, Palma Real, Esperanza y Ampliación Esperanza.

También, Fraccionamiento 2000, Belén, Santa Ana, Carmelo, Bellavista, San José el Alto, Benito Juárez, y algunas otras colonias aledañas. El Smapac estima concluir los trabajos hoy mismo entre las 14:00 y las 16:00 horas, tras lo cual el servicio se comenzará a restablecer.