MOTOCICLISTA CAUSÓ “CORTE” DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL CHOCAR CONTRA VÁLVULA; QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA FGECAM

Durante la madrugada de hoy jueves 2 personas resultaron lesionadas al chocar la moto en que circulaban contra una válvula de agua potable en la avenida Héroe de Nacozari, lo que obligó al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) a suspender temporalmente el bombeo de su planta principal para repararla, dejando sin líquido vital a varios sectores de la ciudad.

Trascendió que el conductor circulaba a exceso de velocidad y en estado inconveniente, por lo cual perdió el control, chocó contra la estructura de metal y cayó dentro de la zanja, donde su vehículo quedó “remojado”.

Paramédicos del SAMU les brindaron los servicios de primeros auxilios, y por fortuna no requirieron hospitalización. Cientos de litros de agua se desperdiciaron en lo que fue una “fuente artificial”.

El conductor de la moto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), en lo que se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades.