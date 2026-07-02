HIJAS DE PAREJA DESAPARECIDA EN ESCÁRCEGA CLAMAN AYUDA A AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPAL

Escárcega.-En comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Layda Sansores, al secretario nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a otras autoridades estatales y municipal, las hijas de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, desaparecidos desde el pasado 29 de junio, clamaron ayuda para que las ayuden a encontrarlos, y denunciaron que han sido víctimas de amenazas, extorsiones y falsificaciones.

Cory Rocha Ortega, Abi Rocha Ortega, Grecia Rocha Ortega y Dayana Rocha Ortega (en cuya red social aparece la publicación), señalaron: “Por este medio y con el corazón en la mano, acudimos a ustedes, mi familia, mis hermanas y yo para solicitar su valioso apoyo y para que tomen conocimiento de lo que estamos sufriendo y padeciendo”.

El 29 de junio del año en curso, precisaron, mis padres emprendieron su ida, como todos los días, a su trabajo en un rancho con rumbo a la colonia rural La Chiquita en Escárcega, Campeche, pero a plena luz del día fueron secuestrados, vilmente privados de su libertad mediante violencia y uso de armas de fuego.

“No hemos dormido, no paramos de buscarlos por todos lados y además hemos sido víctimas de amenazas, de extorsiones, de falsificaciones y mis padres aún no aparecen”.

Y recalcaron: “Clamamos a ustedes para que no seamos un número más, no seamos una carpeta de investigación más, que no seamos huérfanas y que por favor hagan uso de todo el poder político y administrativo para mover a quien haya que mover para que, por favor, por lo que más quieran en la vida, nos ayuden para encontrarlos. Atentamente, Cory Rocha Ortega, Dayana Rocha Ortega, Abi Rocha Ortega y Grecia Rocha Ortega, hijas de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao”.