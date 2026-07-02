NI EL MUNDIAL LEVANTA LA AFLUENCIA EN EL TREN MAYA

Ni el mayor evento deportivo del mundo ha logrado impulsar el uso del Tren Maya entre los turistas extranjeros. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del proyecto, Manuel Jaime Ramírez Camacho, reconoció que los aficionados que han llegado al país por el Mundial de Futbol no están utilizando este sistema de transporte.

El funcionario admitió que los turistas mundialistas no han visitado la Península de Yucatán ni otros estados del sureste como se esperaba, e incluso señaló que en destinos de alta afluencia turística, como Cancún, tampoco se ha registrado el movimiento previsto.

Ramírez Camacho explicó que, hasta ahora, quienes utilizan el Tren Maya son principalmente habitantes locales y turistas nacionales, quienes se trasladan por distintas actividades cotidianas o recreativas.

Pese a ello, dijo confiar en que, una vez concluido el Mundial de Futbol, los visitantes extranjeros decidan recorrer el sureste del país y utilicen el Tren Maya como una alternativa de transporte turístico.