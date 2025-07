PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ADVIERTE QUE “AÚN NO HAY CONDICIONES PARA OPERAR EL TREN LIGERO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN”

La titular de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche, Guadalupe Rodríguez Chávez, advirtió que no existen todavía las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad el tren ligero en la ciudad, al señalar que no se cuenta con toda la información técnica y operativa que garantice la protección de la población. “Todavía no tenemos la información suficiente… tenemos que garantizar que todos aquellos que se encuentren estén capacitados, tengan todo en cuanto a primeros respondientes para que esto pueda estar en operación. No podemos arriesgar a la población”, expresó.

Rodríguez Chávez recordó que en la clausura anterior de la obra intervinieron otros entes que desplazaron al ayuntamiento, lo que derivó en una demanda que impidió al municipio continuar con sus funciones de supervisión y sanción. Criticó que, pese a la clausura, la empresa continuó los trabajos para cumplir con su fecha de entrega, evadiendo la normatividad municipal. Recalcó que, aunque ha llovido poco en la ciudad, ya hay zonas afectadas, lo cual es preocupante si se considera que aún no se han entregado los estudios completos. Subrayó que al ser una obra federal, “los más interesados en que se hagan bien las cosas debe ser la propia federación”, y llamó a asumir esa responsabilidad.