OPINIÓN:CAMPECHE, LUGAR DONDE EL CINISMO Y LA HIPOCRESÍA ESTÁN AL FRENTE DEL ESTADO (COMO ELEMENTO DE LA TEORÍA POLÍTICA).

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Muchas personas cercanas a mi o de mi círculo familiar más íntimo, constantemente manifiestan su preocupación por las cosas que escribo o público.

No es de mi interés la autovictimización, porque durante toda mi vida he militado en la oposición, y no es la primera vez que critico públicamente a un gobierno municipal, estatal o federal.

Y aunque Uds. no lo crean… si tengo madre… y es una de esas personas que constantemente manifiesta esta preocupación… y a mis casi 55 años, aún recibo regaños y cuasi reproches de la señora Avilez.

Aclaro una vez más: mi posición pública y abierta en contra de la Sra. que dice gobernar este estado (concedí a mi Sra. madre ya no dirigirme por su nombre a la Titular del Ejecutivo Estatal), NO es contra de ella ni a título personal y menos en su calidad de mujer.

Lo hago en contra del personaje que asume el papel de gobernadora de Campeche y que ha usado todo el poder político, mediático, económico, logístico, de recursos humanos, y técnicos para enlodar y envilecer el ejercicio de las relaciones políticas del estado y del país.

Hoy, los medios de información locales y nacionales dan cuenta de dos resoluciones del Poder Judicial de la Federación donde a la Señora le reviran sentencias adversas a su persona.

Y es aquí el centro nodal de este artículo.

El Estado Nacional, o el Estado simplemente, según definiciones de la Ciencia o de la Teoría Política es el Ente en el que se conjugan las relaciones entre Gobierno y Sociedad dentro de un espacio físico denominado Territorio.

Ciertamente hay un viejo debate en si el Estado es sinónimo o semejanza de Gobierno; o bien el conjunto de esos tres elementos ya citados: Gobierno, Sociedad y Territorio.

Sea cual sea la acepción que decidamos usar o instrumentar, me parece pertinente lo peligroso que está resultando para Campeche tener al frente de nuestro gobierno a una persona que presenta con mucha claridad, evidentes síntomas de cinismo, hipocresía y olvido selectivo de acciones de su pasado.

Reitero nuevamente: no es la persona ni su género, hombre o mujer; y muchos menos sus rasgos o características físicas, que muchos caricaturistas nacionales han usado para burlarse de ella en su comportamiento público.

Por cierto…

Anexo número UNO de esta publicación.

Dato referencial:

La caricatura política en México tiene una larga y rica historia, desde sus inicios en el siglo XIX.

Periódicos como “El Iris”, es una muestra irrefutable de ello. Esta crítica social ha servido para satirizar figuras y eventos políticos.

Otros medios de crítica y reflexión social: “Los Supermachos” de Rius y la obra de José Guadalupe Posada.

“El Iris” (1826):

Este semanario, considerado el primer periódico con caricaturas en México, utilizó la imagen para criticar la monarquía y defender la República.

Fin de mi primer anexo.

Las críticas, MIS críticas son al personaje. Al servidor público, a la responsable de esas conductas públicas deleznables, que a mi entender llevan rasgos de cinismo, de hipocresía, de mentira y falsedad.

Y como a mí me encanta el rigor periodístico y de investigación para informar, aquí van algunas muestras irrefutables de ellas.

UNO

En el Curriculum Vitae de la Sra. Gobernadora que se describe en la página OFICIAL del gobierno del estado, ella presume aquella frase de Saramago cuando señala literalmente: “provaticen la P… M.… que los parió”.

Entre 1988 y 1994 el país fue gobernado por Carlos Salinas de Gortari. En ese período, más de 450 empresas del Estado Nacional fueron entregadas a entes privados. Todos los bancos, todas las mineras, todas las siderúrgicas, Telmex, etc etc.

¿Quiénes aprobaron esas privatizaciones?

TODOS los diputados del entonces PRI.

¿Qué diputados federales?

de 1988 a 1991 entre ellos, uno llamado Romeo Ruiz Armento. ¿Les suena conocido el nombre? Pues a decir de la misma Señora, uno que no privatizó la P… M… que lo parió, pero que sí votó a favor de todas las privatizaciones ordenadas por Salinas de Gortari.

¡Ah!!! y es actualmente cónyuge de la Sra. que HOY dice gobernar Campeche.

¿Quién más? Pues la misma señora titular del ejecutivo estatal que también fue Diputada Federal entre 1991 y 1994. De ahí la anécdota que ella misma cuenta, y cito: “Laydita no tiene trabajo”.

¿Cinismo o hipocresía? O ¿Desmemoria selectiva?

DOS

Identidad ideológica. Congruencia política y partidista.

Hoy es muy recurrente escucharla en sus “Martes del Jaguar” referirse de forma despectiva al PRIAN. Y su bufón, Juanito Juanita Juanite (aquí si no hay riesgo de violencia política de género con este perturbado y desviado mental) agrede al PRD y a una Senadora hoy integrante de Movimiento Ciudadano y ex militante del PRD. Por cierto, Amalia García también fue hija de un ex gobernador del PRI, pero ella desde su origen siempre fue militante consecuente de la oposición.

Quién hoy está al frente del gobierno de Campeche, militó en el PRI, en el PRD, en Convergencia (hoy MC) y actualmente en Morena. Apoyó públicamente al PARM en Campeche, al PAN y a Vicente Fox en el 2000 y fue integrante de la bancada parlamentaria del PT.

Todo eso es síntoma de oportunismo político, de un inexistente credo o ideología política. De un malabarismo partidario. De desfachatez o de carecer de la más elemental y mínima congruencia en el desempeño público. Mercenarios de la política le llaman algunos, aunque se usa un término más fuerte y más duro que por respeto he decidido no escribirlo.

¿Cinismo o hipocresía? O ¿Desmemoria selectiva?

TRES

Hace algunos años, en marzo de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña NIeto, éste decidió entregar mediante una iniciativa de Ley entregada al Senado de la República, los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán y de Manzanillo en Colima a la tutela de la SEMAR, Secretaría de Marina.

La entonces Senadora, que hoy dice gobernar este estado declaró públicamente, cito textual: “La militarización del país es consecuencia de tener un presidente débil e inútil que se atemoriza cuando lo sacan de su Palacio y como no tiene montado un set televisivo, un teleprompter a la vista, no sabe qué hacer”.

López Obrador no entregó ni uno ni dos Puertos. Entregó TODOS los puertos del país a la tutela y administración de la SEMAR y se los quitó a SCT.

Hoy el mismo aeropuerto de Campeche, el “Ing. Alberto Acuña Ongay” está bajo administración de la Guardia Nacional, que desde 2024 está adscrita a la SEDENA.

Hace unos días, en la página oficial del Gobierno del Estado, la misma señora que dice gobernar este estado, presumió públicamente que la misma Guardia Nacional, vigilaba las instalaciones del denominado “Tren Ligero de Campeche”.

Mismo caso”: la SEDENA controla instancias civiles.

¿Cinismo o hipocresía? O ¿Desmemoria selectiva?

Tengo un sinfín de ejemplos más.

Les dejo uno último. Que es brutal y enormemente terrible en su gran carga de hipocresía y cinismo.

CUATRO

“Presunto culpable” es un documental mexicano.

Se realizó en un Reclusorio de la Ciudad de México y en Tribunales de Justicia.

Cuenta la historia de José Antonio Zúñiga.

Sinopsis

El documental muestra cómo la vida de José Antonio (Toño), oriundo de Iztapalapa de 26 años, cambió para siempre cuando

lo arrestan abruptamente bajo una acusación montada de homicidio.

Es decir, el Poder del Estado en contra de una víctima y de un inocente.

Productora Ejecutiva: LESS. Sí, la misma señora que dice gobernar este estado. Su hija, LN fue la Productora, es decir, dinero de la familia SS.

Anexo número DOS de esta publicación.

Dato referencial:

Los “Productores” son los que meten la lana a los proyectos fílmicos, televisivos o musicales.

se incluye la contratación de personal, la gestión o aportación de presupuestos para asegurar que se cumpla la visión creativa dentro de los plazos establecidos.

Fin del segundo anexo.

Hoy, como mencionamos al principio, el Poder Judicial, da cuenta UNA VEZ MÁS, de los abusos y excesos de la señora en ejercicio del poder.

Así como en “Presunto Culpable” quedó acreditado el montaje para encarcelar a un inocente, hoy queda claro que lo de Tribuna, lo de Jorge González Valdés, lo de Ricardo Monreal, lo de las Diputadas del PRI, lo de… etc etc… fue un uso y montajes del Poder, ejercido por ella, para vulnerar el estado de Derecho de esta entidad y de este país y violentar a otras personas.

¿Cinismo o hipocresía? O ¿Desmemoria selectiva?

Hay otras evidencias de mentiras y manipulación, algunas históricas y otras más actuales.

Sobresale una en especial: la obsesión enfermiza con la gestión del gobierno de Alejandro Moreno.

De la persecución legal, administrativa y política en contra de ex servidores públicos de gobiernos anteriores, particularmente de los que estuvieron en el Gabinete de Alito.

Solo una cosa en particular: la excepción a dos sobrinos de la señora, América y Gerardo.

La que firmaba todos los cheques, contratos y convenios del Gobierno del estado, y del que manejaba todo el manejo de publicidad y de Comunicación Social así como Redes Sociales de Alito.

¿Cinismo o hipocresía? O ¿Desmemoria selectiva?

¿Es necesario más ejemplos o más datos?

Se los dejo para la reflexión.

V. Améndola.

Rōnin