PRONOSTICAN PARA HOY TORMENTAS ELÉCTRICAS MODERADAS EN CAMPECHE

Por la formación de una extensa vaguada sobre la Península de Yucatán, junto con la inestabilidad en los niveles superiores de la tropósfera sobre el Golfo de México, Campeche tendrá hoy tormentas moderadas dispersas, con actividad eléctrica y rachas fuertes de viento, pronosticó Meteorología Yucatán.

Además, prevé temperaturas máximas de 32 a 36 grados centígrados y vientos del este de 10 a 35 kilómetros por hora, por lo cual recomendó a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones.

Para Yucatán, Meteorología Yucatán espera tormentas dispersas, con acumulados de 5 a 50 milímetros, temperaturas de 30 a 35 grados centígrados y vientos del este-sureste de 10 a 40 kilómetros por hora.

Mientras que para Quintana Roo vaticina precipitaciones más severas, temperaturas de 29 a 35 grados centígrados y vientos del sureste de 10 a 40 kilómetros por hora.

Para mañana sábado se espera un ligero descenso de las temperaturas mínimas, que se ubicarán entre 22 y 25 grados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de los boletines meteorológicos debido a la permanencia del vórtice superior y las condiciones de inestabilidad.