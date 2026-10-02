SANCRIS SE VISTE DE BLANCO! GRANIZADA REGALA IMPRESIONANTES POSTALES PARA RECIBIR OCTUBRE

San Cristóbal de las Casas.- Una estampa poco habitual sorprendió a habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una fuerte lluvia acompañada de granizo cubrió de blanco campos, potreros, milpas y otras zonas rurales, dejando llamativas postales para recibir octubre.

La granizada se registró después de las 2 de la tarde de este jueves en varias comunidades del municipio. Pobladores, entre ellos indígenas tsotsiles, relataron que hortalizas, viveros y milpas quedaron cubiertos por el granizo, mientras algunos calificaron como una “bendición” la lluvia que cayó en la región.

Durante el fenómeno, la temperatura descendió hasta los 15 grados. La granizada se suma a las lluvias registradas durante los últimos días en distintas comunidades de San Cristóbal de las Casas.

Hasta esta tarde, las autoridades no habían reportado afectaciones mayores ni se había emitido información oficial sobre posibles pérdidas en milpas, hortalizas o viveros de las comunidades indígenas de la región.